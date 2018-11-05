Трамп публично поддерживает конгрессмена, подозреваемого в связях с РФ

Рорабахер известен своими выступлениями в поддержку тесного сотрудничества с нынешним российским руководством
Президент США Дональд Трамп публично поддержал конгрессмена от республиканцев Дана Рорабахера, который в течение последних лет продолжает выражать пророссийскую позицию в Конгрессе США и подозревается в связях с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.
По мнению Трампа, Рорабахер "много работает" и является "великим конгрессменом".
"Дан Рорабахер является великим конгрессменом для своего округа, а также для населения Калифорнии. Он много работает и имеет уважение всех - он ведет за собой! Демократы отчаянно пытаются сместить Дана, тратя огромные суммы, чтобы выбрать суперлиберала, который слаб в вопросах преступности и плох для наших военных и ветеранов!" - написал президент США.
Добавим, Рорабахер известен своими выступлениями в поддержку тесного сотрудничества с нынешним российским руководством, а также высказыванием симпатий по поводу позиций Кремля. Так, конгрессмен неоднократно заявлял, что лично знаком с президентом РФ Владимиром Путиным.
Подчеркнем, Рорабахер получал предупреждение от Федерального бюро расследований, в котором он рассматривался как потенциально завербованный российский шпион в высших кругах американских властей.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал правоохранителей внимательно следить за нарушениями в ходе голосования на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся 6 ноября.
Как писало РБК-Украина ранее, Трамп назвал свою победу на выборах в 2016 году "худшим событием" для России.