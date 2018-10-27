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Трамп: худшее, что случалось с Россией - моя победа на выборах

Новости » Политика    27.10.2018 - 08:41
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

В то же время Трамп заявил, что хочет поладить с РФ, Китаем, КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал свою победу на выборах в 2016 году "худшим событием" для России. Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками в Северной Каролине, передает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Однако, Трамп не считает плохой идеей попытаться наладить отношения как с Россией, так и с другими старанами, с которыми у США есть напряженность.

"Худшее, что случалось с Россией - моя победа на выборах. Но в то же время поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными - это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов", - заявил Трамп.

Напомним, советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что было бы полезно, если бы Россия ушла из Крыма и востока Украины. А также сказал, что России стоило бы перестать вмешиваться в выборы в США.

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