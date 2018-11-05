Трамп публічно підтримує конгресмена, підозрюваного у зв'язках з РФ

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Рорабахер відомий своїми виступами на підтримку тісної співпраці з нинішнім російським керівництвом

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав конгресмена від республіканців Дана Рорабахера, який протягом останніх років продовжує висловлювати проросійську позицію у Конгресі США та підозрюється у зв'язках з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

На думку Трампа, Рорабахер "багато працює" та є "великим конгресменом".

"Дан Рорабахер є великим конгресменом для свого округу, а також для населення Каліфорнії. Він багато працює і має повагу від усіх - він веде за собою! Демократи відчайдушно намагаються змістити Дана, витрачаючи величезні суми, щоб обрати суперліберала, який слабкий у питаннях злочинності та поганий для наших військових і ветеранів!" - написав президент США.

Додамо, Рорабахер відомий своїми виступами на підтримку тісної співпраці з нинішнім російським керівництвом, а також висловлюванням симпатій щодо позицій Кремля. Так, конгресмен неодноразово заявляв, що особисто знайомий з президентом РФ Володимиром Путіним.

Підкреслимо, Рорабахер отримував попередження від Федерального бюро розслідувань, у якому він розглядався як потенційно завербований російський шпигун у вищих колах американської влади.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав правоохоронців уважно стежити за порушеннями у ході голосування на проміжних виборах до Конгресу, які відбудуться 6 листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп назвав свою перемогу на виборах у 2016 році "найгіршою подією" для Росії.