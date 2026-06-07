Трамп у прямому ефірі поскандалив з журналісткою і втік з інтерв'ю (відео)

Президент США Дональд Трамп раптово перервав інтерв'ю для NBC News, розлютившись через запитання про неправдивість його заяв щодо виборів 2020 року. Політик зі скандалом залишив знімальний майданчик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Raw Story.
Як повідомило видання, скандал стався під час розмови американського політика з ведучою Крістен Велкер у штаті Вісконсин.
Журналістка наголосила, що немає жодних доказів на підтвердження заяв Трампа про масштабні фальсифікації на президентських виборах 2020 року.
У відповідь Трамп звинувачив телеканал в упередженості.
"Ви одностороння, шахрайська мережа! Давай припинимо це, бо з мене досить! Дякую, люба, гарно проведи час!" - вигукнув він.
Після цього Трамп зірвав із піджака мікрофон.
Ведуча попросила його залишитися та завершити інтерв'ю, нагадавши, що подолала заради цього довгий шлях.
Проте політик заявив, що вже надав достатньо часу, до того ж зйомки частково проходили під дощем.
Нагадаємо, останні заяви американського лідера викликали значний резонанс у військових колах. Зокрема, раптові рішення Трампа щодо військ у Європі коштували мільйони доларів та спровокували занепокоєння оборонних відомств союзників через скасування ротацій.
Пентагон змушений переглядати поточну політику контингенту, що загрожує підривом морального духу солдатів.
Паралельно з цим очільник Білого дому просуває масштабні економічні зміни всередині країни.
Повідомлялося, що Трамп хоче зробити американців співвласниками AI-гігантів, залучивши громадян до отримання прибутків від стрімкого розвитку технологічного сектору через часткову державну участь.