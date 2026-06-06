Рішення Трампа щодо військ у Європі коштували млн доларів і можуть деморалізувати солдатів, - AP

Армія США чекає роз'яснень від Пентагону після суперечливих заяв президента Дональда Трампа щодо чисельності військ у Європі. Ця ситуація може порушити життя військових і обійтися в мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За словами джерела, раптові зміни змушують військових заднім числом коригувати політику відповідно до останньої заяви президента США.

Крім того, невизначеність не тільки тривожить європейських союзників, занепокоєних тим, який сигнал надсилається Росії, а й ризикує підірвати моральний дух американських військових. У деяких з них ротація була скасована незадовго до від'їзду і виникає в умовах і без того напруженого армійського бюджету.

Зокрема, на початку травня у службовій записці для військових було сказано про скасування ротаційного перекидання до Польщі 4000 військових 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії армії США, що базуються в штаті Техас. Європейські союзники про це лише в середині місяця.

Але нюанс є і з військовими. Деяким із них незадовго до поїздки було сказано не сідати на рейс до Польщі, в той час як ті, кого відправили вперед, близько 1000 солдатів - вони все ще чекають на підтвердження щодо відправки назад.

Військові також все ще чекають від Пентагону деталей про те, як виконати наказ Трампа про направлення 5000 військових до Польщі. Передбачається, що вони прибудуть із підрозділів, які вже перебувають у Європі, а не внаслідок додаткового перекидання військ зі США.

AP зазначає, що командування транспортних військ США зафрахтувало судно для перевезення спорядження команди з Техасу до Польщі і для доставки спорядження підрозділу, який йде, назад до Америки. Частка витрат на групу, що прибуває, вже склала 32 млн доларів, включно з фрахтом судна, навантаженням і розвантаженням спорядження.

За словами військового чиновника, незаплановане перекидання особового складу і техніки назад з Європи, найімовірніше, не входить до бюджету Пентагону і стане додатковою статтею витрат.

Виведення військ із Німеччини обійдеться ще дорожче

Представник Міноборони розповів, що коли Трамп уперше погрожував вивести 5000 військових із Європи, представники Пентагону спочатку запропонували відкликати 2-й кавалерійський полк, що постійно дислокується в Німеччині.

Але замість цього офіційні особи вирішили скасувати ротацію іншого підрозділу до Польщі. Потім Трамп вніс плутанину і в цей план.

Також високопоставлений чиновник Пентагону Дж Коста зазначив, що виведення військ, які дислоковані в Німеччині, може обійтися в кілька млрд доларів. Причина в тому, що в США немає спеціально відведених місць та інфраструктури для розміщення військових та їхніх сімей.