Трамп хоче зробити американців співвласниками AI-гігантів, - WSJ

Президент США Дональд Трамп заявив, що американці могли б отримувати вигоду від стрімкого зростання компаній у сфері штучного інтелекту через часткову участь держави в їхньому капіталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами лідера США, така модель фактично зробила б американців партнерами технологічної революції та дозволила б їм отримувати частину доходів від компаній, ринкова вартість яких у майбутньому може сягнути трильйонів доларів.

"У цьому є щось дуже цікаве, адже це фактично стає партнерством з американським народом. Наче ви робите їх учасниками цієї революції. Це було б чудово... Це зробило б їх багатими", - сказав він.

Як зазначає видання, ідею подібного механізму протягом останнього року просував генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

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Тим часом незалежний сенатор Берні Сандерс цього тижня знову порушив питання участі громадян у прибутках від розвитку ШІ, запропонувавши надати суспільству "пряму частку власності" у провідних компаніях галузі через одноразовий податок у розмірі 50%, який сплачувався б акціями.

Водночас представники індустрії, які підтримують подібну концепцію, виступають за значно менші частки для спеціального державного фонду штучного інтелекту. У дискусіях згадувалися пакети акцій на рівні від 1% до 5%.

За даними Axios, технології штучного інтелекту залишаються неоднозначними для значної частини американців. Деякі керівники галузі та, схоже, сам Трамп вважають, що ставлення до ШІ покращиться, якщо громадяни матимуть можливість брати участь у створенні нового багатства.

Напередодні можливих біржових розміщень акцій Anthropic, SpaceX та OpenAI президент США наголосив, що масштаби майбутніх доходів настільки значні, що частину цих коштів можна було б спрямувати американському суспільству.

"Ми розглянемо це питання. Ми обговорюємо, як американський народ може отримати вигоду від успіхів штучного інтелекту. Завдяки цьому їм це сподобається ще більше. Ми випереджаємо Китай. Ми випереджаємо весь світ у сфері штучного інтелекту і хочемо зберегти цю перевагу", - додав Трамп.

Видання зазначає, що Альтман неодноразово порушував цю тему під час приватних зустрічей із представниками адміністрації, а також включив її до пропозицій щодо нового курсу розвитку ШІ. Цього тижня він обговорював питання і в Капітолії з Берні Сандерсом та лідерами обох американських партій.

Ідея створення "фонду суспільного добробуту" також увійшла до документа OpenAI "Промислова політика в епоху штучного інтелекту", оприлюдненого у квітні.

Нагадаємо, раніше Трамп підписав оновлений указ щодо нагляду за штучним інтелектом. Документ дозволяє адміністрації відкласти ухвалення остаточних рішень щодо регулювання галузі, поки триває розробка нових правил для передових моделей ШІ та механізмів реагування на їхні можливості у сфері кібербезпеки.

Від жорсткіших підходів попередньої версії указу команда президента відмовилася, аргументуючи це ризиком уповільнення інновацій.