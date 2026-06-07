Трамп в прямом эфире поскандалил с журналисткой и сбежал с интервью (видео)

Президент США Дональд Трамп внезапно прервал интервью для NBC News, разозлившись из-за вопроса о неправдивости его заявлений относительно выборов 2020 года. Политик со скандалом покинул съемочную площадку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Raw Story.
Как сообщило издание, скандал произошел во время разговора американского политика с ведущей Кристен Уэлкер в штате Висконсин.
Журналистка подчеркнула, что нет никаких доказательств в подтверждение заявлений Трампа о масштабных фальсификациях на президентских выборах 2020 года.
В ответ Трамп обвинил телеканал в предвзятости.
"Вы односторонняя, мошенническая сеть! Давай прекратим это, потому что с меня хватит! Спасибо, дорогая, хорошо проведи время!" - воскликнул он.
WOW -- Трамп вырубается и обрывает свое интервью с Уэлкер, когда она давит на него по поводу отсутствия у него доказательств для утверждения, что выборы сфальсифицированы- Aaron Rupar (@atrupar) 7 июня 2026 года
"Ты либо криворукий, либо глупый. Давай прекратим это. Потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая". говорит он ей."
"Я путешествовал... pic.twitter.com/qQaNIDnX4y
После этого Трамп сорвал с пиджака микрофон.
Ведущая попросила его остаться и завершить интервью, напомнив, что преодолела ради этого долгий путь.
Однако политик заявил, что уже предоставил достаточно времени, к тому же съемки частично проходили под дождем.
Напомним, последние заявления американского лидера вызвали значительный резонанс в военных кругах. В частности, внезапные решения Трампа относительно войск в Европе стоили миллионы долларов и спровоцировали беспокойство оборонных ведомств союзников из-за отмены ротаций.
Пентагон вынужден пересматривать текущую политику контингента, что грозит подрывом морального духа солдат.
Параллельно с этим глава Белого дома продвигает масштабные экономические изменения внутри страны.
Сообщалось, что Трамп хочет сделать американцев совладельцами AI-гигантов, привлекая граждан к получению прибыли от стремительного развития технологического сектора через частичное государственное участие.