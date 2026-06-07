Трамп в прямом эфире поскандалил с журналисткой и сбежал с интервью (видео)

Детали инцидента

Как сообщило издание, скандал произошел во время разговора американского политика с ведущей Кристен Уэлкер в штате Висконсин.

Журналистка подчеркнула, что нет никаких доказательств в подтверждение заявлений Трампа о масштабных фальсификациях на президентских выборах 2020 года.

В ответ Трамп обвинил телеканал в предвзятости.

"Вы односторонняя, мошенническая сеть! Давай прекратим это, потому что с меня хватит! Спасибо, дорогая, хорошо проведи время!" - воскликнул он.

WOW -- Трамп вырубается и обрывает свое интервью с Уэлкер, когда она давит на него по поводу отсутствия у него доказательств для утверждения, что выборы сфальсифицированы



"Ты либо криворукий, либо глупый. Давай прекратим это. Потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая". говорит он ей."



"Я путешествовал... pic.twitter.com/qQaNIDnX4y - Aaron Rupar (@atrupar) 7 июня 2026 года

После этого Трамп сорвал с пиджака микрофон.

Ведущая попросила его остаться и завершить интервью, напомнив, что преодолела ради этого долгий путь.

Однако политик заявил, что уже предоставил достаточно времени, к тому же съемки частично проходили под дождем.