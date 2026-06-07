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Трамп в прямом эфире поскандалил с журналисткой и сбежал с интервью (видео)

20:18 07.06.2026 Вс
2 мин
Трамп сбежал от ведущей из-за неудобной правды
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп внезапно прервал интервью для NBC News, разозлившись из-за вопроса о неправдивости его заявлений относительно выборов 2020 года. Политик со скандалом покинул съемочную площадку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Raw Story.

Детали инцидента

Как сообщило издание, скандал произошел во время разговора американского политика с ведущей Кристен Уэлкер в штате Висконсин.

Журналистка подчеркнула, что нет никаких доказательств в подтверждение заявлений Трампа о масштабных фальсификациях на президентских выборах 2020 года.

В ответ Трамп обвинил телеканал в предвзятости.

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"Вы односторонняя, мошенническая сеть! Давай прекратим это, потому что с меня хватит! Спасибо, дорогая, хорошо проведи время!" - воскликнул он.

После этого Трамп сорвал с пиджака микрофон.

Ведущая попросила его остаться и завершить интервью, напомнив, что преодолела ради этого долгий путь.

Однако политик заявил, что уже предоставил достаточно времени, к тому же съемки частично проходили под дождем.

Инициативы и решения Дональда Трампа

Напомним, последние заявления американского лидера вызвали значительный резонанс в военных кругах. В частности, внезапные решения Трампа относительно войск в Европе стоили миллионы долларов и спровоцировали беспокойство оборонных ведомств союзников из-за отмены ротаций.

Пентагон вынужден пересматривать текущую политику контингента, что грозит подрывом морального духа солдат.

Параллельно с этим глава Белого дома продвигает масштабные экономические изменения внутри страны.

Сообщалось, что Трамп хочет сделать американцев совладельцами AI-гигантов, привлекая граждан к получению прибыли от стремительного развития технологического сектора через частичное государственное участие.

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