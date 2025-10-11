Трамп пройшов медичне обстеження: лікарі розповіли про стан його серця

Трамп вже проходив медогляд

Нагадаємо, у квітні президент США Дональд Трамп пройшов щорічний медогляд. Лікарі оцінили його стан здоров'я та розповіли, чи здатен він бути американським лідером.

Згідно з проведеним оглядом президентський лікар Капіт Шон П. Барбабелла виніс вердикт стосовно стану здоров'я Трампа. За даними Барбабелла, президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи міцне серцево-судинне, легеневе, неврологічне та загальне фізичне здоров’я.

Пізніше виявилося, що у глави Білого дому виявили хронічну венозну недостатність.