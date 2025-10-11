Трамп прошел медицинское обследование: врачи рассказали о состоянии его сердца

Трамп уже проходил медосмотр

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медосмотр. Врачи оценили его состояние здоровья и рассказали, способен ли он быть американским лидером.

Согласно проведенному осмотру президентский врач Капит Шон П. Барбабелла вынес вердикт относительно состояния здоровья Трампа. По данным Барбабелла, президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя крепкое сердечно-сосудистое, легочное, неврологическое и общее физическое здоровье.

Позже оказалось, что у главы Белого дома обнаружили хроническую венозную недостаточность.