Трамп пройшов "ідеальний" медогляд, але лікарі сумніваються, як і громадяни США

Американський лідер відвідав Національний військовий медичний центр і це вже четверта перевірка здоров'я для Трампа з моменту початку його другої каденції. Президент залишився задоволений роботою персоналу. Сам Трамп оцінює свій стан як бездоганний.

Президент прокоментував у своїй соцмережі True Social результати медогляду:

"Щойно закінчив своє піврічне медичне обстеження у Військовому медичному центрі імені Волтера Ріда. Все пройшло ІДЕАЛЬНО. Дякую чудовим лікарям та персоналу!".

Звинувачення у сонливості та загроза деменції

Колись Трамп називав Байдена "сонливим Джо", але тепер і самого Трампа, якому ось-ось виповниться 80 років теж звинувачують в цьому.

Аналітик CNN доктор Джонатан Райнер висловив сумніви щодо прозорості Білого дому. Він тривалий час працював кардіологом віцепрезидента Діка Чейні. Райнер стверджує, що президент страждає на хронічне безсоння. Це серйозний виклик для літньої людини. Наслідки можуть бути критичними для роботи мозку.

"У президента сильна денна сонливість. Він дуже часто засинає. Він неодноразово засинав в Овальному кабінеті, коли люди з ним розмовляли, у кімнаті кабінету. А хронічне безсоння - це важке захворювання. Воно може призвести до збільшення ризику деменції, зниження когнітивних функцій у людей похилого віку", - заявив Райнера.

Реакція Білого дому на критику лікаря

Адміністрація президента миттєво відреагувала на ці закиди. Речник Білого дому Девіс Інгл назвав доктора Райнера політично заангажованим. Він звинуватив аналітика у порушенні професійної етики.

"Президент Трамп - найгостріший, найдоступніший та найенергійніший президент в історії Америки, і будь-які так звані медичні працівники, які займаються кабінетною діагностикою чи хибними спекуляціями з політичною метою, явно порушують клятву Гіппократа, яку вони дали", - сказав чиновник.

Думка американців: результати опитувань

Суспільна довіра до розумових здібностей Трампа поступово падає. Опитування Washington Post/Ipsos у квітні показало невтішні цифри. Тільки 40% громадян впевнені у когнітивній гостроті лідера США.

Дані Reuters/Ipsos підкреслюють тривожну тенденцію, адже 51% респондентів бачать погіршення стану президента. Вони стали помічати зміни протягом 2025 та на початку 2026 року й більшість виборців непокоїть поважний вік лідера США.