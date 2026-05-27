Трамп прошел "идеальный" медосмотр, но врачи сомневаются, как и граждане США

Американский лидер посетил Национальный военный медицинский центр и это уже четвертая проверка здоровья для Трампа с момента начала его второй каденции. Президент остался доволен работой персонала. Сам Трамп оценивает свое состояние как безупречное.

Президент прокомментировал в своей соцсети True Social результаты медосмотра:

"Только что закончил свое полугодовое медицинское обследование в Военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Все прошло ИДЕАЛЬНО. Спасибо замечательным врачам и персоналу!".

Обвинения в сонливости и угроза деменции

Когда-то Трамп называл Байдена "сонным Джо", но теперь и самого Трампа, которому вот-вот исполнится 80 лет тоже обвиняют в этом.

Аналитик CNN доктор Джонатан Райнер выразил сомнения относительно прозрачности Белого дома. Он долгое время работал кардиологом вице-президента Дика Чейни. Райнер утверждает, что президент страдает хронической бессонницей. Это серьезный вызов для пожилого человека. Последствия могут быть критическими для работы мозга.

"У президента сильная дневная сонливость. Он очень часто засыпает. Он неоднократно засыпал в Овальном кабинете, когда люди с ним разговаривали, в комнате кабинета. А хроническая бессонница - это тяжелое заболевание. Оно может привести к увеличению риска деменции, снижению когнитивных функций у пожилых людей", - заявил Райнера.

Реакция Белого дома на критику врача

Администрация президента мгновенно отреагировала на эти упреки. Представитель Белого дома Дэвис Ингл назвал доктора Райнера политически ангажированным. Он обвинил аналитика в нарушении профессиональной этики.

"Президент Трамп - самый острый, самый доступный и самый энергичный президент в истории Америки, и любые так называемые медицинские работники, которые занимаются кабинетной диагностикой или ложными спекуляциями с политической целью, явно нарушают клятву Гиппократа, которую они дали", - сказал чиновник.

Мнение американцев: результаты опросов

Общественное доверие к умственным способностям Трампа постепенно падает. Опрос Washington Post/Ipsos в апреле показал неутешительные цифры. Только 40% граждан уверены в когнитивной остроте лидера США.

Данные Reuters/Ipsos подчеркивают тревожную тенденцию, ведь 51% респондентов видят ухудшение состояния президента. Они стали замечать изменения в течение 2025 и в начале 2026 года и большинство избирателей беспокоит почтенный возраст лидера США.