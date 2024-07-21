Трамп провів перший мітинг після замаху і нещадно розкритикував демократів

Після короткого заклику до національної єдності на початку тижня, Трамп повернувся до своєї звичайної тактики передвиборчої кампанії. Він почав використовувати образливі, а іноді й нецензурні висловлювання для нападок на своїх опонентів, а також повторив низку неправдивих заяв про імміграцію, економіку та фальсифікацію виборів.

В суботу, 20 липня, Трамп з'явився на мітингу в Гранд-Репідс разом зі своїм новим кандидатом на посаду віце-президента, сенатором Джей-Ді Венсом з Огайо. Вони вийшли на сцену разом із представниками Республіканської партії.

Під час виступу Трамп висміяв представників Демократичної партії і порівняв колишню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі з "собакою".

У промові Трамп регулярно висміював президента Джо Байдена через слабкість. Він висміював високопоставлених демократів, зокрема Пелосі, за спроби переконати чинного президента США припинити свою кампанію з переобрання.

Під час виступу політик критикував демократів, заявивши, що вони хочуть вигнати Байдена з партії після того, як він виграв їхній конкурс з висунення кандидатів у президенти.

"В них є кілька проблем. Перша - вони поняття не мають, хто їхній кандидат. Цей хлопець йде і отримує голоси, а тепер вони хочуть їх забрати", - сказав Трамп.

Звертаючись до Пелосі, політик сказав: "Вона накинулася на нього, як собака. Вона божевільна, як постільний клоп".

Крім того, Трамп кілька разів згадав про замах на нього.

"Я сподіваюся, що мені не доведеться пройти через це знову. Це було так жахливо", - сказав він.

Reuters зазначає, що на мітингу політика в Гранд-Репідс у суботу була присутня велика кількість поліцейських, які перебували на перехрестях вулиць у декількох кварталах.

Співробітники Секретної служби США розташувалися на верхніх балконах стадіону "Ван Андел Арена", що дало їм змогу спостерігати за натовпом із висоти пташиного польоту.