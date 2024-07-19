Байден заявив, що повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня

Президент США Джо Байден вже наступного тижня повернеться до виборчої кампанії. Нині його лікують від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

"Я з нетерпінням чекаю повернення на "передвиборну стежку" наступного тижня, щоб продовжити викривати загрозу програми Дональда Трампа "Проект 2025", одночасно обстоюючи свій власний послужний список та своє бачення Америки: де ми збережемо нашу демократію, захистимо наші права та свободи та створимо можливості для кожного", - сказано у заяві президента США.

Він також наголосив, що на майбутньому голосуванні, яке відбудеться у листопаді, "ставки високі, а вибір очевидний".

Також глава держави розкритикував промову екс-президента США Дональда Трампа на Республіканському національному з'їзді у четвер увечері. За словами Байдена, Трамп "зосередився на своїх власних образах, без плану щодо об'єднання нас і без плану щодо покращення життя для працюючих людей".