Байден заявив, що повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня
Президент США Джо Байден вже наступного тижня повернеться до виборчої кампанії. Нині його лікують від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
"Я з нетерпінням чекаю повернення на "передвиборну стежку" наступного тижня, щоб продовжити викривати загрозу програми Дональда Трампа "Проект 2025", одночасно обстоюючи свій власний послужний список та своє бачення Америки: де ми збережемо нашу демократію, захистимо наші права та свободи та створимо можливості для кожного", - сказано у заяві президента США.
Він також наголосив, що на майбутньому голосуванні, яке відбудеться у листопаді, "ставки високі, а вибір очевидний".
Також глава держави розкритикував промову екс-президента США Дональда Трампа на Республіканському національному з'їзді у четвер увечері. За словами Байдена, Трамп "зосередився на своїх власних образах, без плану щодо об'єднання нас і без плану щодо покращення життя для працюючих людей".
Що передувало
Нагадаємо, останнім часом чутки про те, що Байден зніме свою кандидатуру на президентських виборах, тільки посилюються. Зокрема, за інформацією західних ЗМІ, таку можливість вже обговорює сім'я президента США.
При цьому у кампанії Байдена таку інформацію спростовують. Як зазначала голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон, Байден "найкраща людина", яка може конкурувати з Трампом.
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