Трамп провел первый митинг после покушения и нещадно раскритиковал демократов

После короткого призыва к национальному единству в начале недели, Трамп вернулся к своей обычной тактике предвыборной кампании. Он начал использовать оскорбительные, а иногда и нецензурные выражения для нападок на своих оппонентов, а также повторил ряд ложных заявлений об иммиграции, экономике и фальсификации выборов.

В субботу, 20 июля, Трамп появился на митинге в Гранд-Репидс вместе со своим новым кандидатом на пост вице-президента, сенатором Джей-Ди Вэнсом из Огайо. Они вышли на сцену вместе с представителями Республиканской партии.

В ходе выступления Трамп высмеял представителей Демократической партии и сравнил бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с "собакой".

В речи Трамп регулярно высмеивал президента Джо Байдена из-за слабости. Он высмеивал высокопоставленных демократов, в частности Пелоси, за попытки убедить действующего президента США прекратить свою кампанию по переизбранию.

Во время выступления политик критиковал демократов, заявив, что они хотят выгнать Байдена из партии после того, как он выиграл их конкурс по выдвижению кандидатов в президенты.

"У них есть несколько проблем. Первая - они понятия не имеют, кто их кандидат. Этот парень идет и получает голоса, а теперь они хотят их забрать", - сказал Трамп.

Обращаясь к Пелоси, политик сказал: "Она набросилась на него, как собака. Она сумасшедшая, как постельный клоп".

Кроме того, Трамп несколько раз упомянул о покушении на него.

"Я надеюсь, что мне не придется пройти через это снова. Это было так ужасно", - сказал он.

Reuters отмечает, что на митинге политика в Гранд-Репидс в субботу присутствовало большое количество полицейских, которые находились на перекрестках улиц в нескольких кварталах.

Сотрудники Секретной службы США расположились на верхних балконах стадиона "Ван Андел Арена", что позволило им наблюдать за толпой с высоты птичьего полета.