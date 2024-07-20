Секретна служба посилює безпеку навколо резиденції Трампа

Навколо резиденції Мар-а-Лаго, яка належить колишньому президентові США Дональду Трампу та знаходиться у Флориді, посилено заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В адміністрації міста Палм-Біч заявили, що заходи безпеки призведуть до додаткового перекриття доріг принаймні до дня виборів. Крім того, міська влада стверджує, що посилення заходів безпеки було наказано Секретною службою США, а не місцевими правоохоронними органами чи посадовими особами. Посилення заходів відбулося після замаху на Трампа минулої суботи на мітингу у Пенсільванії.