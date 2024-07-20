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Секретна служба посилює безпеку навколо резиденції Трампа

Субота 20 липня 2024 21:43
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Секретна служба посилює безпеку навколо резиденції Трампа Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Навколо резиденції Мар-а-Лаго, яка належить колишньому президентові США Дональду Трампу та знаходиться у Флориді, посилено заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В адміністрації міста Палм-Біч заявили, що заходи безпеки призведуть до додаткового перекриття доріг принаймні до дня виборів.

Крім того, міська влада стверджує, що посилення заходів безпеки було наказано Секретною службою США, а не місцевими правоохоронними органами чи посадовими особами.

Посилення заходів відбулося після замаху на Трампа минулої суботи на мітингу у Пенсільванії.

Нові погрози Трампу

Нагадаємо, що вчора, 19 липня, у США заарештували чоловіка, який письмово погрожував убивством Трампу та його напарникові кандидату у віцепрезиденти США Джей Ді Венсу. Правоохоронці повідомили, що в тому числі надходили погрози заподіяння тілесних ушкоджень членам сімей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації з нагоди замаху на Трампа заявив, що кандидат від Республіканської партії отримає посилену охорону. Байден доручив секретній службі надати політику всі необхідні ресурси для забезпечення його безпеки.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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