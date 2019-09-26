Трамп просил Зеленского оставить Луценко на должности

Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Трамп хвалил экс-главу ГПУ за то, что тот поднимал тему расследования в отношении Байдена

Американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предлагал оставить на должности экс-главу ГПУ Юрия Луценко. Об этом говорится в жалобе сотрудника разведки США на разговор между Трампом и Зеленским.

Сообщается, что Трамп похвалил Луценка за то, что тот поднимал тему расследования в отношении семьи Байдена.

"Президент похвалил генерального прокурора Украины Юрия Луценко и предложил господину Зеленскому, чтобы он оставил его на должности", - сказано в документе.

Как указано в жалобе, "чиновники Белого дома, которые рассказали эту информацию, были глубоко обеспокоены тем, что произошло в телефонном звонке".

"Они сказали мне, что с юристами Белого дома уже идет "дискуссия" о том, как относиться к призыву, поскольку, по словам чиновников, существует вероятность того, что они стали свидетелями того, как президент злоупотреблял своим служебным положением в личных целях", - говорится в документе.

Напомним, в США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Информатор заявил, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Трампа 25 июля с Зеленским.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины 29 августа, уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора.