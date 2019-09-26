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Трамп просив Зеленського залишити Луценка на посаді

Новини » Політика    26.09.2019 - 17:29
Трамп просив Зеленського залишити Луценка на посаді
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Трамп хвалив екс-главу ГПУ за те, що той піднімав тему розслідування щодо Байдена

Американський лідер Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським пропонував залишити на посаді екс-главу ГПУ Юрія Луценка. Про це йдеться в скарзі співробітника розвідки США на розмову між Трампом і Зеленським.

Повідомляється, що Трамп похвалив Луценка за те, що той піднімав тему розслідування стосовно сім'ї Байдена.

"Президент похвалив генерального прокурора України Юрія Луценка й запропонував панові Зеленському, щоб він залишив його на посаді", - сказано в документі.

Як зазначено у скарзі, "чиновники Білого дому, які розповіли цю інформацію, були глибоко стурбовані тим, що відбулося у телефонному дзвінку".

"Вони сказали мені, що з юристами Білого дому вже йде "дискусія" про те, як ставитися до призову, оскільки, за словами чиновників, існує ймовірність того, що вони стали свідками того, як президент зловживав своїм службовим становищем в особистих цілях", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у США опублікували скаргу співробітника розвідки на розмову між американським лідером Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Інформатор заявив, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Трампа з Зеленським.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України 29 серпня, звільнила Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

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Новини України Володимир ЗеленськийЮрій ЛуценкоДональд Трамп
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