Нетаньяху пообіцяв знищити ХАМАС і повернути всіх заручників із Гази
У суботу ХАМАС повернув Ізраїлю 3 заручників, які були виснаженому стані. Після звільнення ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що знищить угруповання і повернуть усіх заручників, утримуваних у Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Ми знову побачили, які це монстри з ХАМАСу. Це ті самі монстри, які вбивали наших громадян і знущалися над нашими бранцями", - сказав Нетаньяху.
Прем'єр заявив, що уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників, які залишилися, додавши, що він дав вказівку ізраїльській переговорній групі вимагати їхньої безпеки.
"Але крім цього президент Трамп повністю зі мною погодився: ми зробимо все, щоб повернути всіх заручників, але ХАМАС там не буде. Ми знищимо ХАМАС і повернемо всіх наших бранців", - додав глава уряду Ізраїлю.
Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, Біньямін Нетаньяху зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Прем'єр Ізраїлю став першим іноземним лідером, який зустрівся з новообраним президентом США після його офіційного вступу на посаду глави держави.
Видання Axios днями писало, що під час візиту до Вашингтона, Нетаньягу презентував план припинення вогню війни в Газі, що включає низку умов. Насамперед, він вимагав, щоб угруповання відмовилося від влади в Газі, а його лідери - покинули регіон. Іншого шляху, на думку прем'єра Ізраїлю, немає.
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