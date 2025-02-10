Трамп предлагает разделить контроль над Сектором Газа с ближневосточными странами

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его страна купила и контролировала Сектор Газа. Однако он может отдать определенные районы анклава другим странам Ближнего Востока для совместной помощи его восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"США могут рассмотреть вопрос о приеме палестинских беженцев в каждом конкретном случае. Я позабочусь о палестинцах и гарантирую, что их не убьют", - сказал Трамп.

Президент ожидает, что после разговора с ним, оба лидера согласятся принять беженцев из разрушенного войной анклава.

По словам Трампа, вскоре он встретится с премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и премьер-министром Египта Абдель Фаттахом ас-Сисси.

На борту самолета Air Force One глава Белого дома отметил, что "превратит Газу в первоклассное место для будущего развития".

План Трампа по Сектору Газа

С 19 января Израиль и группировка ХАМАС находятся в состоянии перемирия в соответствии с соглашением о прекращении огня и обмене заложниками. Стороны планируют в ближайшее время начать второй раунд мирных переговоров.

4 февраля Дональд Трамп не исключил взятия США под контроль Сектора Газа и размещения там американских войск. Глава Белого дома хочет отстроить разрушенный войной анклав и построить там ряд морских курортов.

На период восстановления Сектора Газа, Трамп предлагает палестинцам временно переселиться в Египет и Иорданию.

Однако Палестинская администрация и Лига арабских государств не поддерживают такое предложение. Рядовые палестинцы отказываются переселяться, ведь опасаются, что Израиль и США больше не позволит им вернуться в свои дома в анклаве.

В то же время, власти Израиля хотят, чтобы группировка ХАМАС отказалась от власти в Секторе Газа, а ее лидеры - покинули регион.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху обещает полностью уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников, которых удерживают террористы.

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