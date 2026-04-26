Трамп: я продовжую говорити з Путіним і Зеленським про завершення війни в Україні

Під час бесіди у Трампа запитали, чи говорив він останнім часом із Путіним і на якому етапі зараз перебувають переговори.

У відповідь лідер США сказав, що Вашингтон намагається чогось досягти, але бойові дії тривають. За його словами, ненависть між Путіним і Зеленським це безумство.

"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським - це безглуздо. Це безумство. Ненависть - це погана річ, коли ти намагаєшся щось врегулювати. Але це станеться", - сказав Трамп.

На уточнювальне запитання, коли в нього була остання розмова з Путіним, президент США дав зрозуміти, що неодноразово спілкується з лідерами кожної зі сторін, що воюють.

"Я не хочу це розкривати, але я справді розмовляю з ним (із Путіним - ред.), і я також розмовляю з президентом Зеленським... Ми працюємо над ситуацією з Росією та Україною. І сподіваюся, ми доб'ємося результату", - повідомив глава Білого дому.

Трамп також укотре наголосив, що закінчив 8 воєн, а війна в Україні, як йому здавалося, буде найлегшою, яку він зможе завершити.