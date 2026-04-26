Трамп: я продовжую говорити з Путіним і Зеленським про завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським щодо завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його телефонне інтерв'ю телеканалу Fox News.
Під час бесіди у Трампа запитали, чи говорив він останнім часом із Путіним і на якому етапі зараз перебувають переговори.
У відповідь лідер США сказав, що Вашингтон намагається чогось досягти, але бойові дії тривають. За його словами, ненависть між Путіним і Зеленським це безумство.
"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським - це безглуздо. Це безумство. Ненависть - це погана річ, коли ти намагаєшся щось врегулювати. Але це станеться", - сказав Трамп.
На уточнювальне запитання, коли в нього була остання розмова з Путіним, президент США дав зрозуміти, що неодноразово спілкується з лідерами кожної зі сторін, що воюють.
"Я не хочу це розкривати, але я справді розмовляю з ним (із Путіним - ред.), і я також розмовляю з президентом Зеленським... Ми працюємо над ситуацією з Росією та Україною. І сподіваюся, ми доб'ємося результату", - повідомив глава Білого дому.
Трамп також укотре наголосив, що закінчив 8 воєн, а війна в Україні, як йому здавалося, буде найлегшою, яку він зможе завершити.
Нагадаємо, на початку 2026 року між Україною, США та РФ активно відбувалися тристоронні зустрічі, які, як очікувалося, мають привести до закінчення війни.
Сторони узгоджували багато питань, хоча в питанні Донбасу залишалися розбіжності. Однак після початку військової кампанії США та Ізраїлю в Ірані, переговорний трек щодо України фактично зупинився.
Днями The New York Times написало, що ні Україна, ні Росія - не мають чіткого плану ні до миру, ні до перемоги. І це в той час, як Трамп і його команда зосередилися на питанні Ірану. Але без активної ролі США і тиску на РФ - досягнення угоди виглядає малоймовірним.
При цьому зазначимо, що кілька тижнів тому керівник ОП Кирило Буданов говорив, що мирні переговори між Києвом і Москвою рушать до укладення угоди, і врегульовані війни в Україні може зайняти небагато часу.