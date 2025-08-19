Трамп продовжує переговори із Зеленським та європейськими лідерами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC і прес-секретаря президента України Сергія Нікіфорова.

Як пише видання, джерела з української делегації повідомили, що Трамп і Зеленський все ще перебувають у Білому домі для продовження переговорів.

"Можливо, в іншому форматі", - пише BBC.

Напередодні Bild писало, що Трамп перервав переговори із Зеленським та європейськими лідерами, щоб зателефонувати главі Кремля Володимиру Путіну.

Водночас прессекретар президента України Сергій Нікіфоров повідомляє, що після перерви переговори в Овальному кабінеті відновилися - і з Зеленським, і з європейськими лідерами.

Також джерела BBC кажуть, що раніше заплановане інтерв'ю Зеленського для телеканалу Fox News було скасовано. Однак радник українського президента з питань комунікацій Дмитро Литвин пояснив ситуацію.

"Все зараз у Білому домі, просто поки що не встигаємо, подивимося як піде", - сказав він.