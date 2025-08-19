Трамп продолжает переговоры с Зеленским и европейскими лидерами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

Как пишет издание, источники из украинской делегации сообщили, что Трамп и Зеленский все еще находятся в Белом доме для продолжения переговоров.

"Возможно, в другом формате", - пишет BBC.

Накануне Bild писало, что Трамп прервал переговоры с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы позвонить главе Кремля Владимиру Путину.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщает, что после перерыва переговоры в Овальном кабинете возобновились - и с Зеленским, и с европейскими лидерами.

Также источники BBC говорят, что ранее запланированное интервью Зеленского для телеканала Fox News было отменено. Однако советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин объяснил ситуацию.

"Все сейчас в Белом доме, просто пока не успеваем, посмотрим как пойдет", - сказал он.