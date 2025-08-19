ua en ru
Трамп продолжает переговоры с Зеленским и европейскими лидерами

Вторник 19 августа 2025 00:39
Трамп продолжает переговоры с Зеленским и европейскими лидерами Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп продолжает переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

Как пишет издание, источники из украинской делегации сообщили, что Трамп и Зеленский все еще находятся в Белом доме для продолжения переговоров.

"Возможно, в другом формате", - пишет BBC.

Накануне Bild писало, что Трамп прервал переговоры с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы позвонить главе Кремля Владимиру Путину.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщает, что после перерыва переговоры в Овальном кабинете возобновились - и с Зеленским, и с европейскими лидерами.

Также источники BBC говорят, что ранее запланированное интервью Зеленского для телеканала Fox News было отменено. Однако советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин объяснил ситуацию.

"Все сейчас в Белом доме, просто пока не успеваем, посмотрим как пойдет", - сказал он.

Что предшествовало

Напомним, что на прошлой неделе Трамп встречался с Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров была война в Украине и возможные варианты ее завершения.

По итогам саммита никакой сделки не было, прекращения огня тоже. Но в связи с прогрессом в переговорах Трамп начал продвигать идею полноценной мирной сделки, а не прекращения огня, как было раньше.

Вскоре Зеленский анонсировал, что 18 августа будет в Белом доме, чтобы обсуждать детали завершения войны. По итогу на встречу также приехали европейские лидеры.

Главной интригой остается то, будет ли трехсторонний саммит с участием Трампа, Зеленского и Путина. Как пишут СМИ, такая встреча может быть уже в ближайшие время, и пройти она может - в Ватикане, Женеве или одной из европейских столиц.

