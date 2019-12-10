Трамп продолжает втягивать Украину в выборы в США, - юрист демократов

Глава Белого дома Дональд Трамп не прекращает усилия относительно давления на Украину, чтобы втянуть ее в выборы президента Соединенных Штатов. Об этом заявил во время слушаний по импичменту главы Белого дома юридический советник демократов в Палате представителей Дэниел Голдман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, несмотря на разоблачение схемы, которая привела к прекращению президентом помощи Украине, Трамп не остановился.

"Он и его агенты продолжают стремиться к вмешательству Украины в наши выборы, что вызывает неизбежную угрозу нашему избирательному процессу и нашей национальной безопасности", - заявил Голдман.

Он напомнил, что расследование по импичменту установило факты создания президентом Трампом схемы давления на Украину с целью начала расследования в пользу его кампании по перевыборам, а "не в пользу национальных интересов США".

Голдман также обратил внимание законодателей, что для этого президент Трамп "использовал официальный кабинет и официальные инструменты США", в том числе дипломатию, а также утвержденную Конгрессом иностранную помощь.

Кроме того, отметил юрист, было установлено, что все в близком окружении президента были в курсе его намерений - от главы администрации до государственного секретаря и вице-президента США.

Напомним, 9 декабря в Конгрессе США представители судебного комитета Палаты представителей начали рассматривать официальные статьи обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Ранее в Белом доме заявили, что его официальные представители не будут принимать участие в слушаниях по делу об импичменте Трампа. В администрации Трампа считают расследование в рамках импичмента необоснованным.

Также РБК-Украина писало, что голосование относительно статей официального обвинения по делу об импичменте Трампа может пройти в течении недели. Завершить расследование импичмента планируют в Конгрессе США до 25 декабря.