Трамп продовжує втягувати Україну у вибори в США, - юрист демократів

Глава Білого дому Дональд Трамп не полишив зусиль щодо тиску на Україну, щоб втягнути її у вибори президента Сполучених Штатів. Про це заявив під час слухань з імпічменту глави Білого дому юридичний радник демократів у Палаті представників Деніел Голдман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, незважаючи на викриття схеми, яка призвела до припинення президентом допомоги Україн, Трамп не зупинився.

"Він та його агенти продовжують прагнути втручання України в наші вибори, що спричиняє неминучу загрозу нашому виборчому процесу та нашій національній безпеці", - заявив Голдман.

Він нагадав, що розслідування з імпічменту встановило факти створення президентом Трампом схеми тиску на Україну з метою початку розслідування на користь його кампанії з перевиборів, а "не на користь національних інтересів США".

Голдман також звернув увагу законодавців, що для цього президент Трамп "використав офіційний кабінет та офіційні інструменти США", у тому числі дипломатію, а також затверджену Конгресом іноземну допомогу.

Крім того, зазначив юрист, було встановлено, що всі в близькому оточенні президента були в курсі його намірів – від глави адміністрації до державного секретаря та віцепрезидента США.

Нагадаємо, 9 грудня у Конгресі США представники судового комітету Палати представників почали розглядати офіційні статті звинувачення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Раніше в Білому домі заявили, що його офіційні представники не будуть брати участь у слуханнях по справі про імпічмент Трампа. В адміністрації Трампа вважають розслідування в рамках імпічменту необґрунтованим.

Також РБК-Україна писало, що голосування щодо статей офіційного звинувачення по справі про імпічмент Трампа може пройти протягом тижня. Завершити розслідування імпічменту планують в Конгресі США до 25 грудня.