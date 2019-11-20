Давление на Украину оказывалось по указанию Трампа, - посол США в ЕС

Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

По словам Гордона, он не знал о планах Джулиани по Украине

Посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Гордон Сондленд во время открытого слушанья в Палате представителей Конгресса США заявил, что американский президент Дональд Трамп заставил его работать с личным адвокатом Рудольфом Джулиани, чтобы заставить Украину начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, он вместе с министром по вопросам энергетики Риком Перри и бывшим специальным представителем по Украине Куртом Волкером работал с Рудольфом Джулиани по Украине "по прямому указанию президента США".

"Секретарь Перри, посол Уолкер и я работали с Рудольфом Джулиани по Украине по прямому указанию президента США. Мы не хотели работать с Джулиани. Все мы понимали, что если мы откажемся работать с Джулиани, мы потеряем важную возможность укрепить отношения между США и Украиной. Поэтому мы выполняли распоряжение президента", - заявил он.

Гордон также подчеркнул, что на тот момент он не знал о планах личного адвоката Дональда Трампа по Украине, а если бы он знал, то отказался бы от сотрудничества с ним.

Он добавил, что был категорически против задержки выделения Украине военной помощи и не получил от Белого дома объяснений, почему это было сделано.

"Мы работали с Джулиани по указанию Трампа, мы не хотели никаких предпосылок для выделения помощи Украине", - сообщил Сондленд.

Напомним, вчера в Конгрессе состоялись публичные слушания четырех ключевых свидетелей в деле об импичменте президента Трампа. Показания дали Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Том Моррисон.

После чего в Соединенных Штатах решили принять меры для защиты Александра Виндмана. Армия США переместит Виндмана и его семью на военную базу, если возрастет угроза их жизни.