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Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту

Новости » Политика     07.12.2019 - 10:08
Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту
Иллюстративное фото (wikimedia.org MattWade)

В администрации Трампа считают расследование в рамках импичмента необоснованным

Белый дом отказался участвовать в слушаниях американского Конгресса в рамках импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые состоятся на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в письме к председателю комитета по судебной власти Палаты представителей США, адвокат Белого дома Пао Циполлоне назвал расследование в рамках импичмента "абсолютно необоснованным" и призвал представителей Демократической партии немедленно прекратить его.

"Мы не видим причин участвовать, потому что процесс несправедлив. Мы не получили никакой справедливой возможности принять участие. Спикер (Нэнси Пелоси - ред.) уже объявила заранее определенный результат, и они не дадут нам возможности вызвать никаких свидетелей", - заявил неназванный чиновник Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по судебной власти Палаты представителей США может проголосовать за объявление импичмента американскому президенту Трампу уже 12 декабря. Ожидается, что в понедельник, 9 декабря, в Конгрессе представят статьи официального обвинения в рамках импичмента Трампа.

Как писало РБК-Украина, 5 декабря спикер Конгресса США Нэнси Пелоси поручила председателю судебной палаты Джерри Надлеру подготовить статьи официального обвинения в деле об импичменте Трампа. Как отметила Пелоси, президент США злоупотреблял своей властью.

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