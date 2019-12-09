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В Конгрессе США начали рассматривать официальные статьи обвинения Трампа

Новости » В мире     09.12.2019 - 16:56
В Конгрессе США начали рассматривать официальные статьи обвинения Трампа
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп отказался от участия в слушаниях

В Конгрессе США представили судебного комитета Палаты представителей начали рассматривать официальные статьи обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По словам председателя судебного комитета Джерри Надлера, Трамп нарушил свою присягу и Конституцию, оказав давление на украинское правительство с целью возобновления расследования в Украине дела против его политического конкурента Джо Байдена.

"Множество свидетелей, включая уважаемых дипломатов, специалистов по национальной безопасности, и ветеранов войны, все свидетельствовали об одном и том же основном факте. Президент Трамп отказал в помощи и встрече, чтобы оказать давление на иностранное правительство, требуя оказать ему услугу. Президент Трамп поставил себя выше страны", - сообщил Надлер.

Также он отметил, что Трамп отказался принять участие в слушаниях, однако президент предпочел не участвовать в них.

"Мы пригласили президента принять участие в этом слушании, допросить свидетелей и представить доказательства, которые могут объяснить обвинения, выдвинутые против него. Президент Трамп предпочел не появляться", - сказал Надлер.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что его официальные представители не будут принимать участие в слушаниях по делу об импичменте Трампа. В администрации Трампа считают расследование в рамках импичмента необоснованным.

Также РБК-Украина писало, что голосование относительно статей официального обвинения по делу об импичменте Трампа может пройти в течении недели. Завершить расследование импичмента планируют в Конгрессе США до 25 декабря.

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