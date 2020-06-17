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Трамп продлил санкции против КНДР на год

Новости » Политика     17.06.2020 - 22:30
Трамп продлил санкции против КНДР на год
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHous)

Санкции против Северной Кореи действуют с 2008 года

Соединенные Штаты продлили санкции в отношении Северной Кореи (КНДР) на год. Санкции в отношении КНДР со стороны США действуют с 2008 года.

Об этом говорится в обнародованном уведомлении Белым домом США.

Соответствующий документ был подписан президентом Дональдом Трампом в среду, 17 июня.

"Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В связи с этим… я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее", - говорится в документе.

Режим чрезвычайной ситуации в отношении КНДР был объявлен США 26 июня 2008 года. Согласно нему, в частности, были введены санкции в отношении распространения ядерных материалов.

Отметим, США неоднократно пытались договориться с КНДР о ядерном разоружении Корейского полуострова в обмен на снятие санкций.

Последние переговоры между странами завершились провалом в октябре 2019 года.

В начале года США расширили санкции, введенные против Северной Кореи.

После этого КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКНДРСанкции
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