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Трамп продовжив санкції проти КНДР на рік

Новини » Політика     17.06.2020 - 22:30
Трамп продовжив санкції проти КНДР на рік
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHous)

Санкції проти Північної Кореї діють з 2008 року

Сполучені Штати продовжили санкції відносно Північної Кореї (КНДР) на рік. Санкції проти КНДР з боку США діють з 2008 року.

Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні Білим домом США.

Відповідний документ був підписаний президентом Дональдом Трампом у середу, 17 червня.

"Ризики розповсюдження ядерних матеріалів на Корейському півострові, дії і політика уряду Північної Кореї продовжують представляти загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів. У зв'язку з цим... я продовжую на один рік режим національного надзвичайного положення по відношенню до Північної Кореї", - йдеться в документі.

Режим надзвичайної ситуації відносно КНДР був оголошений США 26 червня 2008 року. Згідно з ним, зокрема, були введені санкції проти розповсюдження ядерних матеріалів.

Зазначимо, США неодноразово намагалися домовитися з КНДР про ядерне роззброєння Корейського півострова в обмін на зняття санкцій.

Останні переговори між країнами завершилися провалом у жовтні 2019 року.

На початку року США розширили санкції, введені проти Північної Кореї.

Після цього КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРСанкції
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