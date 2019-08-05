Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призывает ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти. Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, глава США дал соответствующее поручение Министерству юстиции страны.

"Поручает Министерству юстиции предложить законопроект, обеспечивающий смертную казнь тем, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - сообщает телеканал.

По словам Трампа, смертная казнь в таких случаях должна быть "выполнена быстро, решительно и без многолетних ненужных задержек".

Напомним, американский лидер также предлагает принять законы, которые ужесточат проверки для покупателей оружия в Штатах. Кроме того, Трамп инициирует ужесточение миграционного законодательства.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп объявил о трехдневном трауре за погибшими в результате двух массовых расстрелов в штатах Огайо и Техас. Он сообщал, что в Вашингтоне приспустят флаги на всех федеральных зданиях. Первым это уже сделал Белый дом.

Так, городе Эль-Пасо в штате Техас в одном из торговых центров произошла стрельба, в ходе которой погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения. Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), пострадали 26 человек, погибли девять человек.