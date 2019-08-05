Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті. Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, глава США дав відповідне доручення Міністерству юстиції країни.

"Доручає Міністерству юстиції запропонувати законопроект, що забезпечує смертну кару тим, хто скоює злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства", - повідомляє телеканал.

За словами Трампа, смертна кара в таких випадках повинна бути "виконана швидко, рішуче і без багаторічних непотрібних затримок".

Нагадаємо, американський лідер також пропонує прийняти закони, які посилять перевірки для покупців зброї у Штатах. Крім того, Трамп ініціює посилення міграційного законодавства.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп оголосив про триденний траур за загиблими в результаті двох масових розстрілів у штатах Огайо і Техас. Він повідомляв, що у Вашингтоні приспустять прапори на всіх федеральних будівлях. Першим це вже зробив Білий дім.

Так, у місті Ель-Пасо в штаті Техас в одному з торгових центрів сталася стрілянина, в ході якої загинули 20 осіб, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу. Крім того, в результаті стрілянини, яка сталася у ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.