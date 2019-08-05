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Трамп предлагает ужесточить законы о продаже оружия и миграции

Новости » Политика    05.08.2019 - 18:15
Трамп предлагает ужесточить законы о продаже оружия и миграции
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

В частности, глава США предлагает тщательную проверку биографических данных при покупке оружия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагает принять законы, которые ужесточат проверки для покупателей оружия в Штатах. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Кроме того, глава США инициирует ужесточение миграционного законодательства.

Трамп предлагает ужесточить законы о продаже оружия и миграции

"Мы не можем позволить тем, кто погиб в Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо, умереть напрасно. Республиканцы и демократы должны объединиться и принять закон о тщательной проверке биографических данных, возможно, "поженив" этот закон с крайне необходимой реформой в сфере иммиграции", - написал президент США.

Напомним, ранее Трамп объявил о трехдневном трауре за погибшими в результате двух массовых расстрелов в штатах Огайо и Техас. Так, по словам американского лидера, в Вашингтоне приспустят флаги на всех федеральных зданиях. Первым это уже сделал Белый дом.

Как писало РБК-Украина ранее, в городе Эль-Пасо в штате Техас в одном из торговых центров произошла стрельба, в ходе которой погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения.

Подчеркнем также, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), пострадали 26 человек, погибли девять человек.

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