Трамп призвал уменьшить темпы тестирования на коронавирус в США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В Белом доме заявили, что президент пошутил

Президент США Дональд Трамп сказал тысячам аплодирующих сторонников, что он попросил американских чиновников замедлить тестирование на коронавирус. Он назвал это "мечом с двойным лезвием", который привел к раскрытию большего числа случаев COVID-19.

Об этом пишет агентство Reuters.

Трамп сказал, что Соединенные Штаты уже проверили 25 миллионов человек, намного больше, чем другие страны.

"Когда вы будете тестировать до такой степени, вы найдете больше людей, вы найдете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям, пожалуйста, замедлите тестирование", - сказал Трамп во время предвыборной кампании в Талсе, штат Оклахома.

Чиновник Белого дома после этого заявления сказал, что Трамп пошутил о своем призыве замедлить тестирование.

"Он явно шутил. Мы лидируем в мире по тестированию и провели более 25 миллионов тестирований", - сказал чиновник.

Трамп также заявил, что его действия относительно запрета на въезд туристам из Китая и Европы помогли спасти "сотни тысяч жизней". При этом американский президент добавил, что средства массовой информации "радикальных фальшивых новостей" не дали ему признания за то, что он сделал "феноменальную работу" в ответ на вспышку коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что США пока не планируют возобновлять пассажирское сообщение с ЕС.

Отметим, ранее ВОЗ заявила о "научном прорыве" в лечении коронавируса.

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Автор: Максим Зайченко