США пока не планируют возобновлять пассажирское сообщение с ЕС

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/pg/WhiteHouse)

В Белом доме говорят, что ограничения на поездки "сыграли важную роль"

США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с Европейский союзом. Планов относительно отмены ограничений пока нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

На вопрос о том, планирует ли президент США Дональд Трамп отменить ограничения на поездки в ЕС, пресс-секретарь Белого дома заявила, что он такого решения пока не принимал.

"Президент знает, что ограничения на поездки были очень важной составляющей спасения жизней. Почти 3 миллиона могли погибнуть, и эти ограничения на поездки сыграли важную роль в принятии мер на раннем этапе и спасении американских жизней. Он постоянно следит за данными. Сейчас нет планов их отмены, но в конечном итоге это решение президента", - сказала она.

Как известно, 13 марта президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что почти все страны ЕС прошли пик пандемии.

В то же время, в ВОЗ зявили, что мир сейчас в новой опасной фазе распространения коронавируса.

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Автор: Инна Собора