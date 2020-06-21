ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп закликав зменшити темпи тестування на коронавірус у США

Новини » Коронавірус     21.06.2020 - 13:42
Трамп закликав зменшити темпи тестування на коронавірус у США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У Білому домі заявили, що президент пожартував

Президент США Дональд Трамп сказав тисячам прихильників, що він попросив американських чиновників уповільнити тестування на коронавірус. Він назвав це "мечем з подвійним лезом", який призвів до розкриття більшого числа випадків COVID-19.

Про це пише агентство Reuters.

Трамп сказав, що Сполучені Штати вже перевірили 25 мільйонів людей, набагато більше, ніж інші країни.

"Коли ви будете тестувати до такої міри, ви знайдете більше людей, ви знайдете більше випадків. Тому я сказав своїм людям, будь ласка, уповільніть тестування", - сказав Трамп під час передвиборної кампанії в Талсі, штат Оклахома.

Чиновник Білого дому після цієї заяви сказав, що Трамп пожартував про свій заклик уповільнити тестування.

"Він явно жартував. Ми лідируємо у світі по тестуванню і провели понад 25 мільйонів тестувань", - сказав чиновник.

Трамп також заявив, що його дії щодо заборони на в'їзд туристам з Китаю і Європи "допомогли врятувати сотні тисяч життів". При цьому американський президент додав, що засоби масової інформації "радикальних фальшивих новин" не дали йому визнання за те, що він зробив "феноменальну роботу" у відповідь на спалах коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США поки не планують відновлювати пасажирське сполучення з ЄС.

Зазначимо, раніше ВООЗ заявила про "науковому прорив" у лікуванні коронавірусу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся