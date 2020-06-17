ВОЗ заявила о "научном прорыве" в лечении коронавируса

Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr)

Использование дексаметазона показало снижение смертности

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отреагировал на результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании. Он назвал их "научным прорывом".

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Он отметил, что это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.

По предварительным данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%.



Ранее Всемирная организация здравоохранения возобновила испытания гидроксихлорохина для лечения больных COVID-19.

РБК-Украина писало, что Япония отложила одобрение препарата для лечения коронавируса.

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Автор: Инна Собора