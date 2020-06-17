ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВОЗ заявила о "научном прорыве" в лечении коронавируса

Новости » Коронавирус     17.06.2020 - 05:10
ВОЗ заявила о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr)

Использование дексаметазона показало снижение смертности

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отреагировал на результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании. Он назвал их "научным прорывом".

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Он отметил, что это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.

По предварительным данным, применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на одну треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, на 20%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения возобновила испытания гидроксихлорохина для лечения больных COVID-19.

РБК-Украина писало, что Япония отложила одобрение препарата для лечения коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь