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Трамп призвал Германию, Францию ​​и Испанию увеличить расходы на оборону

НовостиПолитика    30.06.2018 - 16:01
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп подчеркнул, что расходы США диспропорционально выше взносов всех остальных членов НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в очередной раз призвал партнеров по Североатлантическому альянсу - Германию, Францию ​​и Испанию увеличить расходы на оборону. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"НАТО это очень интересно, мы посмотрим, что там будет происходить. Германия должна тратить больше денег, также как Испания и Франция. Несправедливо то, как они относятся к США", - подчеркнул американский президент и добавил, что расходы США диспропорционально выше взносов всех других членов альянса.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что государство не сможет достичь поставленной задачи довести оборонный бюджет до 2% ВВП к 2024 году. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Германия недостаточно финансирует НАТО.

Посол США в Эстонии подал в отставку из-за заявлений Трампа США изучают возможность вывода своих военных из Германии, - Washington Post
Теги публикации: НАТО, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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