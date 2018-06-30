Трамп призвал Германию, Францию ​​и Испанию увеличить расходы на оборону

Трамп подчеркнул, что расходы США диспропорционально выше взносов всех остальных членов НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в очередной раз призвал партнеров по Североатлантическому альянсу - Германию, Францию ​​и Испанию увеличить расходы на оборону. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"НАТО это очень интересно, мы посмотрим, что там будет происходить. Германия должна тратить больше денег, также как Испания и Франция. Несправедливо то, как они относятся к США", - подчеркнул американский президент и добавил, что расходы США диспропорционально выше взносов всех других членов альянса.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что государство не сможет достичь поставленной задачи довести оборонный бюджет до 2% ВВП к 2024 году. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Германия недостаточно финансирует НАТО.