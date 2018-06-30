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Трамп закликав Німеччину, Францію і Іспанію збільшити витрати на оборону

НовиниПолітика    30.06.2018 - 16:01
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп підкреслив, що витрати США диспропорційно вищі за внески всіх інших членів НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп у черговий раз закликав партнерів по Північноатлантичному альянсу - Німеччину, Францію та Іспанію збільшити витрати на оборону. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"НАТО це дуже цікаво, ми подивимося, що там відбуватиметься. Німеччина повинна витрачати більше грошей, також як Іспанія і Франція. Несправедливо те, як вони ставляться до США", - підкреслив американський президент і додав, що витрати США диспропорційно вищі за внески всіх інших членів альянсу.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що держава не зможе досягти поставленого завдання довести оборонний бюджет до 2% ВВП до 2024 року. Так, президент США Дональд Трамп заявив, що Німеччина недостатньо фінансує НАТО.

Посол США в Естонії подав у відставку через заяви Трампа США вивчають можливість виведення своїх військових з Німеччини, - Washington Post
Теги публікації: НАТО, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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