Трамп закликав Німеччину, Францію і Іспанію збільшити витрати на оборону

Трамп підкреслив, що витрати США диспропорційно вищі за внески всіх інших членів НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп у черговий раз закликав партнерів по Північноатлантичному альянсу - Німеччину, Францію та Іспанію збільшити витрати на оборону. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"НАТО це дуже цікаво, ми подивимося, що там відбуватиметься. Німеччина повинна витрачати більше грошей, також як Іспанія і Франція. Несправедливо те, як вони ставляться до США", - підкреслив американський президент і додав, що витрати США диспропорційно вищі за внески всіх інших членів альянсу.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що держава не зможе досягти поставленого завдання довести оборонний бюджет до 2% ВВП до 2024 року. Так, президент США Дональд Трамп заявив, що Німеччина недостатньо фінансує НАТО.