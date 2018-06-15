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Меркель заявила, что Германия пока не может тратить 2% ВВП на оборону

НовостиПолитика    15.06.2018 - 19:07
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

По словам Меркель, Германия не сможет довести оборонный бюджет до 2% ВВП до 2024 года

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что государство не сможет достичь поставленной задачи довести оборонный бюджет до 2% ВВП до 2024 года. Об этом она сказала на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Мы обязались (в 2014 году, - ред.) в следующие 10 лет увеличивать наш оборонный бюджет в направлении 2%. Мы определенно это делаем. Однако если мы сегодня посмотрим и реалистично посчитаем, то 2% процентов мы не достигнем", - отметила канцлер.

При этом Меркель заверила, что Германия достигнет другой цели, также поставленной НАТО, а именно выделение 20% оборонных расходов на перевооружение, приобретение новых видов вооружений.

В свою очередь Столтенберг отметил, что когда страны обязались повысить свои оборонные бюджеты и довести их до отметки в 2% в течение десятилетия, говорилось о том, что должны быть сделаны различные шаги. Так, сначала некоторые страны, среди которых и Германия, должны были прекратить сокращать расходы на оборону.

По словам генсека НАТО, ФРГ увеличила, но, как крупнейшая экономика Европы, может сделать и больше. Столтенберг добавил, что это должно стать важным примером для других.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Германия недостаточно финансирует НАТО.

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Теги публикации: НАТО, Германия, ВВП, Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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