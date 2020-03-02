США ускорят разработку вакцины от коронавируса, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Разработка вакцины против коронавируса может продлится до 18 месяцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация попросила фармацевтические компании ускорить работу по разработке вакцины против коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом американский президент не предоставил никаких подробностей о просьбе Белого дома фармкомпаниям.

При этом издание отмечает, что в Министерстве здравоохранения США заявили, что разработка вакцины против коронавируса продлится до 18 месяцев.

Напомним, 27 февраля в ице-президент США Майк Пенс назначил координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса. Ней стала Дебби Биркс, которая до этого занималась борьбой с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Кроме того, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают о возможности пандемии коронавируса. Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд отметил, что это быстро нарастающая эпидемия в разных местах.