ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США ускорят разработку вакцины от коронавируса, - Трамп

Новости » Политика     02.03.2020 - 18:39
США ускорят разработку вакцины от коронавируса, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Разработка вакцины против коронавируса может продлится до 18 месяцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация попросила фармацевтические компании ускорить работу по разработке вакцины против коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом американский президент не предоставил никаких подробностей о просьбе Белого дома фармкомпаниям.

При этом издание отмечает, что в Министерстве здравоохранения США заявили, что разработка вакцины против коронавируса продлится до 18 месяцев.

Напомним, 27 февраля вице-президент США Майк Пенс назначил координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса. Ней стала Дебби Биркс, которая до этого занималась борьбой с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Кроме того, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают о возможности пандемии коронавируса. Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд отметил, что это быстро нарастающая эпидемия в разных местах.

Отметим, по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.

За сутки коронавирусом в мире заболело в 9 раз больше людей, чем в Китае Коронавирус обнаружили у сотрудника ВОЗ
Новости Украины ВакцинаДональд ТрампКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь