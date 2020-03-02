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США прискорять розробку вакцини від коронавіруса, - Трамп

Новини » Політика     02.03.2020 - 18:39
США прискорять розробку вакцини від коронавіруса, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Розробка вакцини проти коронавіруса може тривати до 18 місяців

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його адміністрація попросила фармацевтичні компанії прискорити роботу по розробці вакцини проти коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому американський президент не надав ніяких подробиць про прохання Білого дому фармкомпаніям.

При цьому видання відзначає, що в Міністерстві охорони здоров'я США заявили, що розробка вакцини проти коронавіруса триватиме до 18 місяців.

Нагадаємо, 27 лютого віце-президент США Майк Пенс призначив координатора Білого дому по боротьбі з поширенням коронавіруса. Нею стала Деббі Біркс, яка до цього займалася боротьбою з епідемією ВІЛ/СНІД.

Крім того, американські Центри з контролю і профілактики захворювань попереджають про можливості пандемії коронавіруса. Голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд зазначив, що це швидко наростаюча епідемія в різних місцях.

Зазначимо, за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавіруса буде завершена в Сполучених Штатах через рік.

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