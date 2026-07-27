Трамп призупинив удари по Ірану через дефіцит засобів ППО - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Скільки Patriot вже витрачено

За оцінкою аналітиків Центру стратегічних і міжнародних досліджень, з початку війни з Іраном витрачено щонайменше 1500 ракет-перехоплювачів Patriot - у розпорядженні США залишається менш ніж 1000 одиниць.

"Скорочені запаси боєприпасів створили ризик у короткостроковій перспективі. Війна проти сильного суперника на кшталт Китаю споживатиме боєприпаси значно швидшими темпами, ніж ця війна", - попереджали аналітики ще у квітневому звіті.

Білий дім тим часом заявив, що публікація актуальних даних про витрати ракет Patriot і Thaad загрожуватиме національній безпеці - саме через високу кількість використаних перехоплювачів.

Чому операцію відклали

Американські військові у п'ятницю були готові розпочати інтенсивну серію ударів по Ірану тривалістю до двох тижнів. Проте операцію призупинили офіційно заради дипломатії, а фактично й через дискусію щодо ризиків для запасів ППО.

Про скорочення запасів Білий дім поінформував голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн - на його думку, низькі запаси не унеможливлюють операцію, але підвищують ризики. Водночас адмірал Бред Купер, який очолює Центральне командування, вважає, що посилені удари самі по собі послаблять здатність Ірану запускати ракети, тож дефіцит некритичний.

Що заперечує сам Трамп

Трамп публічно відкидає проблему з боєприпасами.

"У нас набагато більше боєприпасів, ніж у будь-кого у світі, і набагато більше, ніж нам потрібно", - заявив він в коментарі WSJ.

Чи повернеться дипломатія

У п'ятницю Трамп натякнув, що дипломатичний варіант знову "на столі", а посадовці США спілкуються з Іраном.

"Є військовий вихід, де ми просто продовжуємо так само, як зараз, і можемо навіть посилити дозу... Або є розумніша стратегія - укласти угоду. І вони хочуть укласти угоду", - сказав він журналістам.

Оман і Катар, за даними адміністрації, намагаються посприяти відновленню перемовин.