ua en ru
Пн, 27 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп приостановил удары по Ирану из-за дефицита средств ПВО - WSJ

02:57 27.07.2026 Пн
2 мин
В США уже потратили гораздо больше перехватчиков, чем готовы признать публично
aimg Екатерина Коваль
Трамп приостановил удары по Ирану из-за дефицита средств ПВО - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

США отложили подготовленную масштабную военную операцию против Ирана - главной причиной стало сокращение запасов ракет-перехватчиков Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сколько Patriot уже потрачено

По оценке аналитиков Центра стратегических и международных исследований, с начала войны с Ираном израсходовано по меньшей мере 1500 ракет-перехватчиков Patriot - в распоряжении США остается менее 1000 единиц.

"Сокращенные запасы боеприпасов создали риск в краткосрочной перспективе. Война против сильного соперника типа Китая будет потреблять боеприпасы значительно более быстрыми темпами, чем эта война", - предупреждали аналитики еще в апрельском отчете.

Белый дом тем временем заявил, что публикация актуальных данных о расходах ракет Patriot и Thaad будет угрожать национальной безопасности - именно из-за высокого количества использованных перехватчиков.

Почему операцию отложили

Американские военные в пятницу были готовы приступить к интенсивной серии ударов по Ирану продолжительностью до двух недель. Однако операцию приостановили официально ради дипломатии, а фактически и из-за дискуссии о рисках для запасов ПВО.

О сокращении запасов Белый дом проинформировал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн - по его мнению, низкие запасы не делают невозможным операцию, но повышают риски. В то же время адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование, считает, что усиленные удары сами по себе ослабят способность Ирана запускать ракеты и дефицит некритичен.

Что отрицает сам Трамп

Трамп публично отвергает проблему с боеприпасами.

"У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно", - заявил он в комментарии WSJ.

Вернется ли дипломатия

В пятницу Трамп намекнул, что дипломатический вариант снова "на столе", а чиновники США общаются с Ираном.

"Есть военный выход, где мы просто продолжаем так же, как сейчас, и можем даже усилить дозу... Или есть более разумная стратегия - заключить соглашение. И они хотят заключить соглашение", - сказал он журналистам.

Оман и Катар, по данным администрации, пытаются поспособствовать возобновлению переговоров.

Напомним, еще до этого решение о паузе Трамп заявлял, что рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана - по его словам, удары в рамках потенциальной новой кампании должны быть более масштабными, чем весной.

Также сообщалось, что ущерб от атак Ирана на суда будут возмещаться за счет замороженных иранских активов, об этом ранее заявлял сам Трамп.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран ПВО Дональд Трамп
Новости
Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: есть разрушения и пострадавшие
Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: есть разрушения и пострадавшие
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине