Трамп приостановил удары по Ирану из-за дефицита средств ПВО - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Сколько Patriot уже потрачено

По оценке аналитиков Центра стратегических и международных исследований, с начала войны с Ираном израсходовано по меньшей мере 1500 ракет-перехватчиков Patriot - в распоряжении США остается менее 1000 единиц.

"Сокращенные запасы боеприпасов создали риск в краткосрочной перспективе. Война против сильного соперника типа Китая будет потреблять боеприпасы значительно более быстрыми темпами, чем эта война", - предупреждали аналитики еще в апрельском отчете.

Белый дом тем временем заявил, что публикация актуальных данных о расходах ракет Patriot и Thaad будет угрожать национальной безопасности - именно из-за высокого количества использованных перехватчиков.

Почему операцию отложили

Американские военные в пятницу были готовы приступить к интенсивной серии ударов по Ирану продолжительностью до двух недель. Однако операцию приостановили официально ради дипломатии, а фактически и из-за дискуссии о рисках для запасов ПВО.

О сокращении запасов Белый дом проинформировал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн - по его мнению, низкие запасы не делают невозможным операцию, но повышают риски. В то же время адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование, считает, что усиленные удары сами по себе ослабят способность Ирана запускать ракеты и дефицит некритичен.

Что отрицает сам Трамп

Трамп публично отвергает проблему с боеприпасами.

"У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно", - заявил он в комментарии WSJ.

Вернется ли дипломатия

В пятницу Трамп намекнул, что дипломатический вариант снова "на столе", а чиновники США общаются с Ираном.

"Есть военный выход, где мы просто продолжаем так же, как сейчас, и можем даже усилить дозу... Или есть более разумная стратегия - заключить соглашение. И они хотят заключить соглашение", - сказал он журналистам.

Оман и Катар, по данным администрации, пытаются поспособствовать возобновлению переговоров.