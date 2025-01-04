Трамп призначив заступника спецпосланника президента США на Близькому Сході

У соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що Ортагус "боролася зі мною впродовж трьох років, але, сподіваюся, засвоїла свій урок".

"Зазвичай такі речі не спрацьовують, але вона має сильну підтримку республіканців, і я роблю це не для себе, я роблю це для них. Подивимося, що з цього вийде", - написав Трамп.

Ортагус приєднається до команди, яку очолює близький друг і довірена особа Трампа Стів Віткофф.

"Сподіваюся, вона буде помічником Стіва, - чудового лідера і талановитого фахівця, адже ми прагнемо принести спокій і процвітання у дуже неспокійний регіон. Я очікую чудових результатів, і якнайшвидше!", - додав Трамп.

Завдання "Команди миру"

Морган Ортагус є досвідченим експертом з питань національної безпеки та зовнішньої політики і стане істотним посиленням "Команди миру" Білого дому. Її завдання - робота у неспокійному регіоні, де триває війна у Секторі Газа.

Пріоритетом цієї команди буде звільнення заручників у регіоні та укладення угоди про припинення вогню, якщо її не вдасться укласти до 20 січня.

Також команді доведеться розробляти план "на наступний день", що включатиме масштабні зусилля з реконструкції Газа.

Очікується, що Віткофф та Ортагус також працюватимуть над однією з головних зовнішньополітичних цілей Трампа - досягненням історичної мирної угоди між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

За словами Трампа, він зацікавлений у тому, щоб Віткофф і Ортагус працювали над привнесенням "спокою і процвітання" на Близький Схід.

"Я очікую чудових результатів, і вже скоро!", - написав новообраний президент США.

Хто така Морган Ортагус

Морган Ортагус має звання чинного офіцера розвідки резерву ВМС США.

Під час першого президентського терміну Трампа, Ортагус була речником Держдепартаменту під керівництвом тодішнього держсекретаря Майка Помпео. До цього працювала у Міністерстві фінансів аналітиком фінансової розвідки, а також була заступником аташе казначейства США в Саудівській Аравії.

Політик близька до багатьох високопоставлених республіканців, таких як майбутній держсекретар Марко Рубіо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, майбутній радник з питань нацбезпеки Майк Волтц і посланник Трампа з питань спеціальних місій Рік Гренелл.

Ортагус також тісно співпрацювала із зятем Трампа Джаредом Кушнером під час першого президентського терміну.