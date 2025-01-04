Трамп назначил заместителя спецпосланника президента США на Ближнем Востоке

В соцсети Truth Social Трамп отметил, что Ортагус "боролась со мной в течение трех лет, но, надеюсь, усвоила свой урок".

"Обычно такие вещи не срабатывают, но она имеет сильную поддержку республиканцев, и я делаю это не для себя, я делаю это для них. Посмотрим, что из этого получится", - написал Трамп.

Ортагус присоединится к команде, которую возглавляет близкий друг и доверенное лицо Трампа Стив Уиткофф.

"Надеюсь, она будет помощником Стива, - замечательного лидера и талантливого специалиста, ведь мы стремимся принести спокойствие и процветание в очень неспокойный регион. Я ожидаю замечательных результатов, и как можно скорее!", - добавил Трамп.

Задачи "Команды мира"

Морган Ортагус является опытным экспертом по вопросам национальной безопасности и внешней политики и станет существенным усилением "Команды мира" Белого дома. Ее задача - работа в неспокойном регионе, где продолжается война в Секторе Газа.

Приоритетом этой команды будет освобождение заложников в регионе и заключение соглашения о прекращении огня, если его не удастся заключить до 20 января.

Также команде придется разрабатывать план "на следующий день", включающий масштабные усилия по реконструкции Газа.

Ожидается, что Уиткофф и Ортагус также будут работать над одной из главных внешнеполитических целей Трампа - достижением исторического мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией.

По словам Трампа, он заинтересован в том, чтобы Виткофф и Ортагус работали над привнесением "спокойствия и процветания" на Ближний Восток.

"Я ожидаю замечательных результатов, и уже скоро!", - написал новоизбранный президент США.

Кто такая Морган Ортагус

Морган Ортагус имеет звание действующего офицера разведки резерва ВМС США.

Во время первого президентского срока Трампа, Ортагус была пресс-секретарем Госдепартамента под руководством тогдашнего госсекретаря Майка Помпео. До этого работала в Министерстве финансов аналитиком финансовой разведки, а также была заместителем атташе казначейства США в Саудовской Аравии.

Политик близка ко многим высокопоставленным республиканцам, таким как будущий госсекретарь Марко Рубио, сенатор-республиканец Линдси Грэм, будущий советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц и посланник Трампа по вопросам специальных миссий Рик Гренелл.

Ортагус также тесно сотрудничала с зятем Трампа Джаредом Кушнером во время первого президентского срока.