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Трамп обрав радником з Близького Сходу свекра своєї доньки

Понеділок 02 грудня 2024 14:52
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Трамп обрав радником з Близького Сходу свекра своєї доньки Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп планує призначити бізнесмена Массада Булоса своїм головним радником з питань, що стосуються Близького Сходу. Останній є свекром доньки 47-го голови Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Син Массада Булоса, Майкл, перебуває у шлюбі з дочкою Трампа Тіффані. Майкл Булос активно підтримував кампанію Трампа, зокрема, серед американців мусульманського походження.

Нещодавно Трамп також обрав Чарльза Кушнера, відомого філантропа, на посаду посла США у Франції. Останній є батьком Джареда Кушнера, який одружений з іншою дочкою Трампа, Іванкою.

47-й президент США вже тривалий час залучає членів своєї родини до участі в політичному житті, що часто викликає обговорення щодо можливого конфлікту інтересів. Наприклад, у період з 2017 по 2021 рік Іванка Трамп і її чоловік займали посади старших радників у адміністрації президента, працюючи в Західному крилі Білого дому.

Як зазначає видання, очікується, що під час другого президентського терміну Трамп знову покладатиметься на перевірених осіб із найближчого оточення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Трамп вирішив призначити на посаду директора ФБР Кеша Пателя - людину з його минулої команди. У тому ж числі він обрав кандидата на пост керівника Військово-морських сил США - бізнесмена Джона Фелана.

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