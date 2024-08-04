Трамп привітав Путіна з "чудовою угодою" щодо обміну ув'язненими

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп привітав російського диктатора Володимира Путіна з "чудовою угодою", маючи на увазі обмін ув’язненими між РФ і країнами Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію передвиборчого мітингу в Атланті, Джорджія.

"Я б хотів привітати Володимира Путіна з чудовою угодою", - сказав Трамп на мітингу. При цьому, на його думку, для США обмін був "жахливим". Росія домоглася, щоб Захід звільнив "одних із найвидатніших убивць", зазначив він, поставивши риторичне запитання, "чи не є це поганим прецедентом". "Ми повернули наших людей, але ми уклали жахливі, жахливі угоди", - сказав Трамп. Обмін