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Найбільший з часів "холодної війни". Байден підтвердив обмін ув'язненими з Росією

Четвер 01 серпня 2024 18:56
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Найбільший з часів "холодної війни". Байден підтвердив обмін ув'язненими з Росією Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Захід домовився з Російською Федерацією про звільнення 16 політичних в'язнів. Троє американців та один власник грін-карти вже повертаються додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена.

Як розповів Байден, до США повертаються:

  • Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal;
  • Пол Вілан, ветеран морської піхоти;
  • Алсу Курмашева, російсько-американська радіожурналістка;
  • Володимир Кара-Мурза, журналіст Washington Post.

"Угода, яка забезпечила їхню свободу, стала дипломатичним подвигом. Загалом, ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, в тому числі двох німців і сімох громадян Росії, які були політичними в'язнями у своїй власній країні", - додав він.

Голова Білого дому привітав зусилля союзників, які також брали участь у складних переговорах, щоб досягти цього результату. Мова йде про:

  • Німеччину;
  • Польщу;
  • Словенію;
  • Норвегію;
  • Туреччину.

"І дозвольте мені чітко заявити: я не припиню працювати, поки кожен американець, якого несправедливо затримали або утримують в заручниках по всьому світу, не возз'єднається зі своєю сім'єю. Моя адміністрація вже повернула додому понад 70 таких американців, багато з яких перебували в полоні ще до мого вступу на посаду", - додав президент США.

Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів "холодної війни".

Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув'язнених.

Обмін ув'язненими між Росією та західними країнами

Сьогодні, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Деталі про цей обмін можна дізнатися з матеріалу РБК-Україна "Найбільший з часів холодної війни: захід і РФ готують обмін ув'язненими".

Тим часом у ЗМІ дізнались імена тих, кого отримала та віддала Росія по обміну з Заходом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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