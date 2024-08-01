Найбільший з часів "холодної війни". Байден підтвердив обмін ув'язненими з Росією
Захід домовився з Російською Федерацією про звільнення 16 політичних в'язнів. Троє американців та один власник грін-карти вже повертаються додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена.
Як розповів Байден, до США повертаються:
- Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal;
- Пол Вілан, ветеран морської піхоти;
- Алсу Курмашева, російсько-американська радіожурналістка;
- Володимир Кара-Мурза, журналіст Washington Post.
"Угода, яка забезпечила їхню свободу, стала дипломатичним подвигом. Загалом, ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, в тому числі двох німців і сімох громадян Росії, які були політичними в'язнями у своїй власній країні", - додав він.
Голова Білого дому привітав зусилля союзників, які також брали участь у складних переговорах, щоб досягти цього результату. Мова йде про:
- Німеччину;
- Польщу;
- Словенію;
- Норвегію;
- Туреччину.
"І дозвольте мені чітко заявити: я не припиню працювати, поки кожен американець, якого несправедливо затримали або утримують в заручниках по всьому світу, не возз'єднається зі своєю сім'єю. Моя адміністрація вже повернула додому понад 70 таких американців, багато з яких перебували в полоні ще до мого вступу на посаду", - додав президент США.
Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів "холодної війни".
Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув'язнених.
Обмін ув'язненими між Росією та західними країнами
Сьогодні, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.
Деталі про цей обмін можна дізнатися з матеріалу РБК-Україна "Найбільший з часів холодної війни: захід і РФ готують обмін ув'язненими".
Тим часом у ЗМІ дізнались імена тих, кого отримала та віддала Росія по обміну з Заходом.
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