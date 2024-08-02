Переговори про обмін між РФ та Заходом йшли два роки: Reuters дізналося деталі

Переговори щодо обміну ув'язнених між Росією та Заходом тривали понад два роки. У рамках обміну хотіли звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що США та Росія почали вести переговори про обмін на початку 2022 року. Це сталося після затримання американської баскетболістки Бріттні Грінер у Росії. У лютому 2022 року росіяни були готові до розмови і неодноразово зверталися до Вашингтона з пропозицією.

Росія хотіла повернути кілера Вадима Красікова і готова була звільнити колишнього американського морпіха Пола Вілана. Американські чиновники зазначають, що це повинна була бути угода "шпигуна на шпигуна".

Втім, обмін не відбувся, оскільки Красіков відбував довічне покарання у Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у 2019 році. Берлін був проти звільнення вбивці.

У грудні 2022 року відбувся обмін баскетболістки Грінер на торговця зброєю Віктора Бута.

Роль Навального

На початку 2023 року переговори про обмін відновилися. США зустрічалися з представниками Німеччини, щоб звільнити з російської в'язниці піхотинця Вілана. Вашингтон запропонував Берліну запросити звільнення російського опозиціонера Олексія Навального. Це повинно було "підсолодити" угоду для Німеччини, щоб вона видала кілера Красікова. Але Німеччині спочатку ця ідея не сподобалася, там побоювалися, що Навальний може знову повернутися до Росії.

У 2023 році у Росії були затримані два журналісти - кореспондент The Wall Street Journal Еван Гершкович (у березні) та російсько-американська журналістка "Радіо Свобода" Алсу Курмашева (у жовтні). Після цього Вашингтон зробив ще одну пропозицію Москві, вона не включала обмін Красікова. Росія відкинула її.

Над обміном також працювала віце-президент США Камала Гарріс. Вона під час Мюнхенської конференції з безпеки зустрічалася прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Сторони обговорили передачу Росії двох шпигунів, яких вже затримали. Гарріс також зустрічався з Шольцем. У цей період стало відомо про смерть Навального у російській колонії.

Останні кроки

На початку 2024 року адміністрація Байдена почала складати нові списки російських політв'язнів для обговорення з Німеччиною, але не побачила прогресу. Наприкінці квітня Байден надіслав Шольцу листа з описом складної потенційної угоди.

У червні канцлер Німеччини дав "зелене світло" для звільнення Красікова. За даними виданням, Вашингтон прискорив свою нову пропозицію Москві, але вирішив зачекати. З Росії почали з’являтися обнадійливі ознаки - Моква почала прискорюваи суди над Гершковичем і Курмашевою.

У липні адміністрація Байдена отримала офіційне повідомлення про те, що Росія готова прийняти угоду. Це сталося два тижні тому.

Підготовка до обміну відбувалась навіть тоді, коли політичне майбутнє президента Байдена розвалювалося. Він зателефонував словенському прем'єр-міністру, щоб домовитися про фінальну частину угоди, за кілька годин до того, як 22 липня оприлюднив лист, в якому заявив, що не буде балотуватися на другий термін.