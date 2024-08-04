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Трамп поздравил Путина с "прекрасной сделкой" по обмену заключенными

Воскресенье 04 августа 2024 03:30
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Трамп поздравил Путина с "прекрасной сделкой" по обмену заключенными Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского диктатора Владимира Путина с "прекрасной сделкой", имея в виду обмен заключенными между РФ и странами Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию предвыборного митинга в Атланте, Джорджия.

"Я бы хотел поздравить Владимира Путина с отличной сделкой", - сказал Трамп на митинге.

При этом, по его мнению, для США обмен был "ужасным". Россия добилась, чтобы Запад освободил "одних из самых выдающихся убийц", отметил он, задав риторический вопрос, "не является ли это плохим прецедентом".

"Мы вернули наших людей, но мы заключили ужасные, ужасные соглашения", - сказал Трамп.

Обмен

Напомним, 1 августа западные страны произвели обмен заключенными с Россией. Москва освободила осужденных журналистов, граждан США и Германии, а также заключенных по политическим мотивам российских оппозиционеров.

В частности, в США вернулись корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, российско-американская журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева и бывший морпех Пол Уилан.

Запад передал Москве российских шпионов, сотрудников ФСБ под прикрытием и киллеров. В частности, Германия выдала России Вадима Красикова, получившего там пожизненное заключение за убийство в 2019 году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Переговоры по обмену продолжались более двух лет. В частности, обсуждалось увольнение российского оппозиционера Алексея Навального.

Симпатии Трампа к Путину

Трамп неоднократно выражал симпатии к российскому диктатору (например, называя его "лучшим лидером, чем Обама"), и накануне полномасштабного российского вторжения в Украину (действия Путина на Донбассе он называл "гениальными"), и даже после начала большой войны (Трамп снова заявил, что Путин достоин большего доверия, чем американская разведка).

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Владимир Путин Дональд Трамп
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